Число погибших при нападении повстанцев в ДР Конго выросло до 43

Число жертв нападения на церковь в Демократической Республике Конго возросло до 43 человек. Об этом сообщила Миссия ООН по стабилизации в ДР Конго (МООНСДРК), подтвердив, что за атаку ответственны боевики повстанческой группировки «Альянс демократических сил» (ADF).
Ранее агентство Associated Press со ссылкой на местные источники сообщало о нападении вооружённых людей на католическую церковь в поселении Команда на северо-востоке страны, где, по предварительным данным, погибли более 20 человек. Позднее число погибших увеличилось до 35.
В своём заявлении миссия выразила глубокое возмущение произошедшей трагедией и призвала власти Конго провести тщательное расследование инцидента. Представители ООН настаивают на необходимости привлечь виновных к ответственности и принять меры по защите мирного населения в регионе.
Ранее свыше 50 человек скончались от неизвестной болезни на северо-западе Демократической Республики Конго. Летальность болезни с учетом количества обнаруженных случаев и летальных исходов составила 5,5%.