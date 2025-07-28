В Красноярском крае перевернулась лодка с двумя мужчинами

Вечером 27 июля на озере Белое Шарыповского муниципального округа опрокинулась лодка с двумя мужчинами. Как сообщили в МЧС Красноярского края, один из них смог выплыть, второй — нет. Сейчас тело погибшего ищут краевые спасатели.
По оперативным данным, с начала лета 2025 в регионе уже утонули 44 человека, в том числе 7 детей.
Специалисты ведомства напоминают: находясь на судне, обязательно наденьте спасательный жилет. Выпил — на воду ни ногой.
Ранее мы писали, что в крае за сутки четыре раза тушили бани.