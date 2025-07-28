В Красноярском крае перевернулась лодка с двумя мужчинами

Вечером 27 июля на озере Белое Шарыповского муниципального округа опрокинулась лодка с двумя мужчинами. Как сообщили в МЧС Красноярского края, один из них смог выплыть, второй — нет. Сейчас тело погибшего ищут краевые спасатели.