Истребители НАТО подняты в небо из-за России

Польские и союзные самолёты подняты в небо.
Военные самолеты Польши были подняты в небо на фоне якобы активности РФ на Украине. Об этом сообщает Оперативное командование вооруженных сил европейской страны.
«Оперативный командующий Вооружённых сил Польши инициировал все необходимые процедуры. Польские и союзные самолёты, находившиеся на дежурстве, были подняты по тревоге, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние максимальной боевой готовности», — говорится в сообщении военных. Оно опубликовано в официальном аккаунте командования в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Самолеты подняты в небо из-за активности России на Украине, следует из заявления. Военные уточнили, что это связано с безопасностью на территориях, граничащих с «уязвимыми районами». Командование следит за ситуацией.