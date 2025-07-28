Истребители НАТО подняты в небо из-за России

«Оперативный командующий Вооружённых сил Польши инициировал все необходимые процедуры. Польские и союзные самолёты, находившиеся на дежурстве, были подняты по тревоге, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние максимальной боевой готовности», — говорится в сообщении военных. Оно опубликовано в официальном аккаунте командования в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).