Сигнал бедствия и удар молнии: за ночь в России произошло сразу два инцидента с самолетами

В ночь на 28 июля произошло два инцидента, связанных с самолетами: в самолет, летевший из Тюмени в Москву, ударила молния, а российский самолет Embraer 190, который подал сигнал бедствия над Каспийским морем. Последний благополучно приземлился в Махачкале. Об этом заявили в авиаслужбах.