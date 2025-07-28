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В Забайкальском крае подросток залез на цистерну и получил удар током

Пострадавший прикоснулся к контактной сети.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Забайкальском крае подросток залез на цистерну и получил удар током. Это произошло вечером 27 июля на железнодорожной станции Новая. Об этом КП-Иркутск рассказали в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

— Мальчик нарушил правила безопасности нахождения на железнодорожном транспорте, залез на крышу вагона-цистерны и прикоснулся к контактной сети, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Пострадавшего госпитализировали в больницу с термическими ожогами. Следователи выясняют обстоятельства случившегося по признакам преступления по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкалье водитель автобуса пытался провезти золотые слитки на 54 млн рублей.