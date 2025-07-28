Ближние бои, танковые дуэли и новые продвижения ВС РФ возле Покровска: карта СВО на Украине 28 июля

По словам Котенка, российские войска продолжают наступление в междуречье Полтавки и Казенного Торца, продвигаясь западнее Попова Яра в сторону Владимировки и заняв Добропольский и южную часть Бирюцкого карьера. В западной и северной части Владимировки противник оказывает ожесточенное сопротивление, контратакуя со стороны Шахово. Кроме того, российские подразделения атакуют к юго-западу от Владимировки в направлении Доброполья, ведут бои в Никаноровке и Суворово, а противник контратакует в районе Разино со стороны Сухецкого.