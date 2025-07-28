Курьера задержали после обмана пенсионерки в Подмосковье

Как уточняется, через несколько дней гражданке поступили звонки якобы из правоохранительных органов и Центрального Банка России. Неизвестные сообщили, что ей звонили мошенники, которые скопировали ее голос и теперь имеют полный доступ к имеющимся банковским счетам. Также они рекомендовали «задекларировать» все наличные средства, которые находятся дома. Для этого необходимо передать сбережения их сотруднику для зачисления на безопасный счет.