Курьера задержали после обмана пенсионерки в Подмосковье

«Сотрудники подразделения уголовного розыска УМВД России “Дмитровское” Московской области предотвратили обман 80-летней пенсионерки и задержали 20-летнего жителя столицы, “работавшего” курьером на дистанционных мошенников», — говорится в материале.
Ранее на телефон потерпевшей позвонил незнакомец, который представился оператором телекоммуникационной компании. Он сообщил, что городские телефоны будут отключаться, и предложил перейти на другую линию без потери номера и изменений оплаты по тарифному условию. После того как пенсионерка согласилась, собеседник пообещал подготовить необходимые документы и направить их по почте.
Как уточняется, через несколько дней гражданке поступили звонки якобы из правоохранительных органов и Центрального Банка России. Неизвестные сообщили, что ей звонили мошенники, которые скопировали ее голос и теперь имеют полный доступ к имеющимся банковским счетам. Также они рекомендовали «задекларировать» все наличные средства, которые находятся дома. Для этого необходимо передать сбережения их сотруднику для зачисления на безопасный счет.
Сотрудниками полиции была получена оперативная информация о готовящемся преступлении в отношении пожилой местной жительницы. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали криминального курьера в момент передачи ему 300 тыс. руб.
«Следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (“Мошенничество”). Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников преступления, а также причастности правонарушителя к аналогичным эпизодам противоправной деятельности», — отметили в ведомстве.