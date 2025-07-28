«Ее тысячи»: бойцы России обнаружили неожиданную находку на позициях ВСУ

«Трофейное вооружение, техника — то есть ее тысячи, если считать в единицах», — поделился разведчик. Его слова приводит ТАСС. По информации, техника и оружие находятся вокруг населенного пункта и в нем самом. В их число, помимо автоматов, пушек и гранат, находятся танки Leopard, БМП Bradley и другая военная техника.