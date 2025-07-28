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«Ее тысячи»: бойцы России обнаружили неожиданную находку на позициях ВСУ

Российские солдаты обнаружили тысячи единиц вооружения и техники, оставленные ВСУ в селе Зеленый Гай. Об этом сообщил старший разведчик 36-й мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Гость.

Техника и вооружение ВСУ либо уже сгорели, либо будет взорвано саперами, сообщил разведчик.

Российские солдаты обнаружили тысячи единиц вооружения и техники, оставленные ВСУ в селе Зеленый Гай. Об этом сообщил старший разведчик 36-й мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» с позывным Гость.

«Трофейное вооружение, техника — то есть ее тысячи, если считать в единицах», — поделился разведчик. Его слова приводит ТАСС. По информации, техника и оружие находятся вокруг населенного пункта и в нем самом. В их число, помимо автоматов, пушек и гранат, находятся танки Leopard, БМП Bradley и другая военная техника.

По словам разведчика, часть оставленного вооружения и техники уже сгорела. А сохранившаяся часть будет лежать до момента, пока саперы не обезвредят все.

Ранее сообщалось о том, что ВС РФ успешно освободили населённые пункты Зелёный Гай в Донецкой Народной республике и Малиевку в Днепропетровской области. А солдаты ВСУ отступили со своих позиций. Об этом сообщает телеканал «Царьград».