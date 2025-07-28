В Ростовской области отразили атаку БПЛА в трёх районах

«Из-за атаки начался пожар возле хутора Васецкий Красносулинского района. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили его», — сообщил Слюсарь в Telegram-канале.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Ленинградской области из-за пожара от падения обломков БПЛА погиб мужчина. Ещё три человека пострадали от осколков.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше