В Ростовской области уничтожили несколько БПЛА

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что атака беспилотников была успешно отражена в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районе.
В результате инцидента вблизи хутора Васецкий, расположенного в Красносулинском районе, произошло возгорание. На место оперативно прибыли пожарные расчёты, которым удалось быстро локализовать и ликвидировать огонь.
Слюсарь подчеркнул, что благодаря слаженной работе экстренных служб удалось избежать серьёзных последствий. Подробности происшествия уточняются.
Ранее ВС России уничтожили 72 дрона ВСУ. При этом 51 дрон был сбит над территорией Ленинградской области.
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