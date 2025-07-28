Пожар начался после атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область

Боевики Вооруженных сил Украины попытались нанести удары по территории Ростовской области. Атака беспилотников отражена. В результате падения фрагментов БПЛА возле хутора Васецкий Красносулинского района начался пожар. Об этом уведомил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что дроны атаковали также Каменск-Шахтинский и Новошахтинск. О последствиях на земле и пострадавших в этих городах не сообщалось.
«Из-за атаки начался пожар возле хутора Васецкий Красносулинского района. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили его», — написал Юрий Слюсарь.
Дроны ВСУ попытались атаковать Ростовскую область и на выходных, 26−27 июля. В результате в Каменском районе обломки БПЛА повредили окна в двухквартирном доме. Местная жительница получила осколочное ранение.