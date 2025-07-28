В ДТП с автобусом и самосвалом в Кот-д’Ивуаре погибли более 10 человек

По меньшей мере 16 человек стали жертвами ДТП с самосвалом и автобусом в Кот-д Ивуаре, сообщило министерство транспорта этой африканской республики.
«По предварительным подсчётам, 16 человек погибли, и 51 получил травмы», — уточнило ведомство в социальных сетях.
Автобус, который следовал из города Сан-Педро в столицу страны Уагадугу, столкнулся с грузовиком на трассе между населёнными пунктами Катиола и Ниакара. Пострадавших доставили в региональный медицинский центр CHR в Катиоле.
В связи с происшествием власти начали расследование.
Напомним, в декабре на трассе, соединяющей департаменты Далоа и Иссиа в Кот-д Ивуаре, произошло столкновение двух микроавтобусов, в результате чего погибли более 20 человек. Кроме того, сообщалось о 28 пострадавших.