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В ДТП с автобусом и самосвалом в Кот-д’Ивуаре погибли более 10 человек

Десятки людей, пострадавших в ДТП на трассе, доставили в региональный медцентр в Катиоле.

Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере 16 человек стали жертвами ДТП с самосвалом и автобусом в Кот-д Ивуаре, сообщило министерство транспорта этой африканской республики.

«По предварительным подсчётам, 16 человек погибли, и 51 получил травмы», — уточнило ведомство в социальных сетях.

Автобус, который следовал из города Сан-Педро в столицу страны Уагадугу, столкнулся с грузовиком на трассе между населёнными пунктами Катиола и Ниакара. Пострадавших доставили в региональный медицинский центр CHR в Катиоле.

В связи с происшествием власти начали расследование.

Напомним, в декабре на трассе, соединяющей департаменты Далоа и Иссиа в Кот-д Ивуаре, произошло столкновение двух микроавтобусов, в результате чего погибли более 20 человек. Кроме того, сообщалось о 28 пострадавших.