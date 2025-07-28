Ландшафтный пожар под Симферополем потушили

«В 06:05 полная ликвидация ландшафтного пожара вблизи села Партизанское», — говорится в сообщении.
Накануне там загорелась трава на площади 6 гектаров. На месте работал вертолет Ми-8 МЧС России. Всего в тушении были задействованы более 150 человек и 30 единиц техники.
Также 27 июля в Симферопольском районе полуострова, вдоль автодороги Евпатория — Симферополь, загорелась сухая трава. Быстрому распространению огня способствовали ветер и аномальная жара. Горело 20 гектаров травы, пожар был локализован около 17:00. Из-за задымления на трассе произошло три массовых дорожно-транспортных происшествий.
Еще один лесной пожар произошел в Феодосии. Там загорелась сухая растительность и лесная подстилка на земельных площадях, относящихся к Старокрымскому лесничеству.