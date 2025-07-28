Жительница Прикамья осуждена за наркопреступления

В марте сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по Соликамскому городскому округу задержали женщину в Березниках. При личном досмотре у фигурантки было изъято более 85 граммов синтетических наркотиков разных видов. В мобильном телефоне женщины нашли фотографии с координатами тайников. По этой информации правоохранители обнаружили и изъяли семь закладок в Березниках, а также схроны в Кизеле и Губахе. По месту жительства злоумышленницы при обыске изъяты весы, упаковочные материалы и другие предметы.