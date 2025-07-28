Пленный ВСУ: ТЦК мобилизовал пятерых украинцев, когда те ехали с работы

«Я ехал с работы домой. Нас остановили сотрудники ГАИ, предъявили какие-то претензии по поводу страховки и ещё что-то. Потом подъехал ТЦК, два экипажа. Нас вытащили из машины, связали, бросили в свою машину и отвезли в военкомат», — рассказал Мамчур.