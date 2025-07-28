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Пленный ВСУ: ТЦК мобилизовал пятерых украинцев, когда те ехали с работы

В отделе сотрудники ТЦК забрали у мужчин личные вещи и средства связи.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали пятерых жителей Украины, которые возвращались с работы. Об этом рассказал ТАСС один из них, Александр Мамчур, который попал в плен в составе 156-й бригады ВСУ.

«Я ехал с работы домой. Нас остановили сотрудники ГАИ, предъявили какие-то претензии по поводу страховки и ещё что-то. Потом подъехал ТЦК, два экипажа. Нас вытащили из машины, связали, бросили в свою машину и отвезли в военкомат», — рассказал Мамчур.

В военкомате сотрудники забрали у мужчин личные вещи и средства связи, а затем отправили на учения в город Ровно.

«Большинство ребят были призваны через ТЦК, всех мобилизовали без разбора, на улицу было даже страшно выходить», — поделился Мамчур.

Ранее сотрудники ТЦК в Ровенской области на ходу подрезали мотоциклиста, пытаясь вручить ему повестку, в результате чего мужчина упал и сломал ногу.