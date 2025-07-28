Выяснились планы соучастников нападения на «Крокус»: где планировался теракт

Трагедия в «Крокус сити холле» — не единственное преступление, к которому готовились террористы. Как оказалось, соучастники исполнителей хотели взорвать развлекательный комплекс «Москва» в Каспийске. К теракту готовились в период с 1 февраля 2024 года по 31 марта того же года, уточняет ТАСС.