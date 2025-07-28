Выяснились планы соучастников нападения на «Крокус»: где планировался теракт

Трагедия в «Крокус сити холле» — не единственное преступление, к которому готовились террористы. Как оказалось, соучастники исполнителей хотели взорвать развлекательный комплекс «Москва» в Каспийске. К теракту готовились в период с 1 февраля 2024 года по 31 марта того же года, уточняет ТАСС.
В материалах по делу говорится, что в организации подрыва участвовали три человека. Все они принадлежат одной террористической группировке.
«При подготовке к указанному террористическому акту указанными лицами было изготовлено самодельное взрывное устройство, пригодное для производства взрыва, однако преступление не было доведено до конца по независящим от указанных лиц обстоятельствам, поскольку оно было пресечено сотрудниками правоохранительных органов», — сказано в документах.
Известно также, что исполнитель теракта в «Крокус сити холле» взял билет на концерт певца Алессандро Сафино за две недели до происшествия. Артист выступал в здании, где 22 марта случилась трагедия. Исполнитель таким образом разведал информацию об устройстве комплекса.