Девушка упала на параплане в Алматинской области

Как сообщили в Telegram-канале МЧС, в Карасайском районе девушка 1985 года рождения во время полета на параплане совершила жесткую посадку в Каскеленском ущелье.
«Спасатели РОСО МЧС прибыв к месту происшествия, эвакуировали пострадавшую до ожидавшей в 500 метрах карете скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.
Напомним, в прошлом году в области Жетісу во время соревнований Кубка мира по парапланерному спорту гражданин КНР 1972 года рождения стартовал с горы на высоте 800 метров.
Затем, не справившись с управлением, спортсмен начал падать, перед падением он успел открыть запасной парашют. Во время жесткой посадки парапланерист получил травму.