Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девушка упала на параплане в Алматинской области

В Алматинской области девушка неудачно приземлилась на параплане — ей понадобилась помощь спасателей и медиков, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: МЧС РК

Как сообщили в Telegram-канале МЧС, в Карасайском районе девушка 1985 года рождения во время полета на параплане совершила жесткую посадку в Каскеленском ущелье.

«Спасатели РОСО МЧС прибыв к месту происшествия, эвакуировали пострадавшую до ожидавшей в 500 метрах карете скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в прошлом году в области Жетісу во время соревнований Кубка мира по парапланерному спорту гражданин КНР 1972 года рождения стартовал с горы на высоте 800 метров.

Затем, не справившись с управлением, спортсмен начал падать, перед падением он успел открыть запасной парашют. Во время жесткой посадки парапланерист получил травму.