Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Драка у бара «На дне» в Самаре 27 июля: СК завёл дело после видео в Telegram

Накануне в соцсетях появилась информация о драке возле бара «На дне» на Волжском проспекте в Самаре.

Накануне в соцсетях появилась информация о драке возле бара «На дне» на Волжском проспекте в Самаре.

Об этом рассказала журналист и блогер Алена Воронцова в своём телеграм-канале.

Видео инцидента, на котором запечатлёна потасовка между мужчиной и группой подростков, быстро распространилось в интернете.

Реакция последовала быстро. По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Павла Олейника было возбуждено уголовное дело по статье 213, часть 1 УК РФ — хулиганство.

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего: кто участвовал в конфликте, при каких условиях он начался и как развивался.

Работа ведётся на основе видеозаписи и других поступивших материалов.

Решается вопрос о назначении экспертиз, также следователи выясняют возраст участников инцидента и обстоятельства, при которых произошла драка.

Информация будет проверена тщательно — случай вызвал широкий общественный резонанс.

Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.