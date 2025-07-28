Драка у бара «На дне» в Самаре 27 июля: СК завёл дело после видео в Telegram

Накануне в соцсетях появилась информация о драке возле бара «На дне» на Волжском проспекте в Самаре.
Об этом рассказала журналист и блогер Алена Воронцова в своём телеграм-канале.
Видео инцидента, на котором запечатлёна потасовка между мужчиной и группой подростков, быстро распространилось в интернете.
Реакция последовала быстро. По поручению руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Павла Олейника было возбуждено уголовное дело по статье 213, часть 1 УК РФ — хулиганство.
Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
Силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего: кто участвовал в конфликте, при каких условиях он начался и как развивался.
Работа ведётся на основе видеозаписи и других поступивших материалов.
Решается вопрос о назначении экспертиз, также следователи выясняют возраст участников инцидента и обстоятельства, при которых произошла драка.
Информация будет проверена тщательно — случай вызвал широкий общественный резонанс.
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