Житель Иркутска познакомился с девушкой и перевёл мошенникам 3 млн рублей

41-летний иркутянин стал жертвой телефонных мошенников, пообещавших доход от торговли на «бирже». Мужчина перевёл преступникам 3 млн рублей и остался без денег. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
Житель Иркутска познакомился в интернете с девушкой, которая предложила заработать на инвестициях. Через некоторое время с ним связались так называемые брокеры, пообещав высокий доход от торговли на бирже. Мужчина, поверив в быструю прибыль, начал оформлять кредиты и переводить деньги на счета, указанные собеседниками.
Несколько недель он перечислял средства, рассчитывая вывести накопленные «проценты», однако связь с «брокерами» внезапно прервалась. В итоге мужчина лишился всех денег. Полиция проводит проверку.
Аналогичным образом обманули еще двоих жителей Приангарья. Суммарно они потеряли свыше 2,2 млн рублей.
Ранее сотрудники Сбербанка и правоохранительных органов предотвратили хищение 1,5 млн рублей у пожилой женщины из Иркутска благодаря своевременному распознаванию фальшивого договора открытия вклада. Эта история произошла в Иркутске.