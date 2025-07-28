Житель Иркутска познакомился с девушкой и перевёл мошенникам 3 млн рублей

Житель Иркутска познакомился в интернете с девушкой, которая предложила заработать на инвестициях. Через некоторое время с ним связались так называемые брокеры, пообещав высокий доход от торговли на бирже. Мужчина, поверив в быструю прибыль, начал оформлять кредиты и переводить деньги на счета, указанные собеседниками.