Два человека утонули в озере Песчанка в Красноярске

В течение последних суток в крае зафиксировано два инцидента на воде. В одном из них, недалеко от села Казачинское на реке Енисей, перевернулась лодка с четырьмя пассажирами. Благодаря помощи очевидцев, все они смогли добраться до берега, пострадавших нет, сообщили в краевом МЧС.