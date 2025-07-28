Два человека утонули в озере Песчанка в Красноярске

О трагедии рассказали в МЧС.
На озере Песчанка в Красноярске произошло трагическое происшествие: двое мужчин, отправившихся на купание, не смогли выбраться из воды. Спасатели извлекли их тела со дна.
В течение последних суток в крае зафиксировано два инцидента на воде. В одном из них, недалеко от села Казачинское на реке Енисей, перевернулась лодка с четырьмя пассажирами. Благодаря помощи очевидцев, все они смогли добраться до берега, пострадавших нет, сообщили в краевом МЧС.
Ранее рассказывали, что в Канске выясняют обстоятельства гибели подростка на озере.