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Два человека утонули в озере Песчанка в Красноярске

О трагедии рассказали в МЧСНа озере Песчанка в Красноярске произошло трагическое происшествие: двое мужчин, отправившихся на купание, не смогли выбраться из воды.

О трагедии рассказали в МЧС.

На озере Песчанка в Красноярске произошло трагическое происшествие: двое мужчин, отправившихся на купание, не смогли выбраться из воды. Спасатели извлекли их тела со дна.

В течение последних суток в крае зафиксировано два инцидента на воде. В одном из них, недалеко от села Казачинское на реке Енисей, перевернулась лодка с четырьмя пассажирами. Благодаря помощи очевидцев, все они смогли добраться до берега, пострадавших нет, сообщили в краевом МЧС.

Ранее рассказывали, что в Канске выясняют обстоятельства гибели подростка на озере.