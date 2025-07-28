Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с обманутыми дольщиками в Тольятти

Строительство ЖК началось в 2008 году, но сроки его завершения постоянно переносились. Последний раз сдача объекта была отложена до июля этого года, но здание до сих пор не введено в эксплуатацию. Многочисленные обращения дольщиков в различные инстанции не дали результата.