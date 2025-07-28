В Иркутской области два человека погибли на водоемах за выходные

В Иркутской области за прошедшие выходные произошло два смертельных случая на воде. Как сообщили КП-Иркутск в региональном ГУ МЧС России, в субботу, 26 июля, 35-летний мужчина купался в Ангаре возле плотины ГЭС и утонул. Водолазы подняли его тело с 2,5-метровой глубины в 70 метрах от суши.
На следующий день в селе Андрюшино Куйтунского района 41-летний местный житель ушел под воду в озере. Очевидцы самостоятельно достали его из воды и передали полицейским.
По этим случаям проводятся оперативно-следственные действия. Сотрудники центра ГИМС предупреждают, что запрещено купаться в необорудованных для этого местах. Из-за отсутствия контроля за безопасностью увеличивается риск несчастных случаев.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что на дорогах Иркутска за неделю 19 человек получили травмы из-за ДТП.