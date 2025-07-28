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В Иркутской области два человека погибли на водоемах за выходные

35-летний мужчина утонул возле плотины ГЭС, а житель Куйтунского района ушел под воду в озере.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области за прошедшие выходные произошло два смертельных случая на воде. Как сообщили КП-Иркутск в региональном ГУ МЧС России, в субботу, 26 июля, 35-летний мужчина купался в Ангаре возле плотины ГЭС и утонул. Водолазы подняли его тело с 2,5-метровой глубины в 70 метрах от суши.

На следующий день в селе Андрюшино Куйтунского района 41-летний местный житель ушел под воду в озере. Очевидцы самостоятельно достали его из воды и передали полицейским.

По этим случаям проводятся оперативно-следственные действия. Сотрудники центра ГИМС предупреждают, что запрещено купаться в необорудованных для этого местах. Из-за отсутствия контроля за безопасностью увеличивается риск несчастных случаев.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что на дорогах Иркутска за неделю 19 человек получили травмы из-за ДТП.