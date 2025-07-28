В Ростовской области возник пожар после атаки дронов ВСУ: карта атак БПЛА 28 июля

В Ростовской области украинские БПЛА были сбиты в трех регионах.
В ночь на 28 июля в Тульской области был введен режим угрозы атаки БПЛА. Местные жители слышали характерное жужжание. В Курской области объявляли ракетную тревогу. В местных telegram-каналах писали, что над Железногорском пролетел дрон. Однако официально эта информация пока не подтверждена.
В Ростовской области системы ПВО сбили несколько беспилотников, в одном из районов возник пожар. В Орловской области была объявлена ракетная опасность. По словам очевидцев, регион пытался атаковать БПЛА самолетного типа. Карта ударов и последствия атак БПЛА — в материале URA.RU.
Условные обозначенияФото: инфографика URA.RU.
Данные Минобороны.
По сообщению МО РФ от 7:16 по мск, силы ПВО за ночь уничтожили семь БПЛА ВСУ. Четыре дрона сбили над Ростовской областью, по одному — над Орловской, Калужской и Брянской областями.
Тульская область.
В ночь на сегодня в Тульской области был введен режим угрозы атаки БПЛА, однако спустя час предупреждение было снято. В регионе были активированы средства противовоздушной обороны. Жители населенных пунктов отмечали, что слышали характерные звуки, напоминающие «жужжание».
Курская область.
В Суджанском районе Курской области неоднократно объявляли ракетную тревогу. По сообщениям местных жителей, над Железногорском в сторону Орловской области был слышен звук пролетающего беспилотника.
Ростовская область.
Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что атаки беспилотников были отражены в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районе. Вблизи хутора Васецкий возник пожар, который пожарные быстро ликвидировали.
Орловская область.
Местные telegram-каналы Орловской области писали, что в регионе была объявлена ракетная опасность. Один из очевидцев отметил: «видел БПЛА самолетного типа». Еще несколько писали, что слышали необычные звуки.