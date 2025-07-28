Обрушение моста перекрыло проезд по трассе в Хабаровском крае

Ранее сообщалось, что в Наро-Фоминском районе Подмосковья из-за сильных ливней обрушился мост. Инцидент привёл к тому, что три населённых пункта оказались отрезаны от транспортного сообщения. Бетонный мост был размыт ночью, в результате чего произошло обрушение. Спасатели организовали переправу местных жителей на лодке, одновременно начались работы по демонтажу разрушенной конструкции и прокладке временной переправы.