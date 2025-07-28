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Обрушение моста перекрыло проезд по трассе в Хабаровском крае

В Хабаровском крае из-за обрушения объездного моста через реку Аксян перекрыто движение по региональной автодороге село Селихино — город Николаевск-на-Амуре. Об этом сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции по Хабаровскому краю.

Источник: Life.ru

Объездной мост рухнул в Хабаровском крае. Видео © Telegram / Хабарай.

Временные ограничения на передвижение введены с 07:15 по местному времени (01:15 мск) для всех видов транспорта. Проезд закрыт на участке с 60-го по 105-й километр трассы.

«В связи с разрушением объездного моста через р. Аксян с 07:15 28.07.2025 введены временные ограничения для движения всех видов транспорта на региональной автодороге: с. Селихино — г. Николаевск-на-Амуре на участке км 60 — км 105», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, что в Наро-Фоминском районе Подмосковья из-за сильных ливней обрушился мост. Инцидент привёл к тому, что три населённых пункта оказались отрезаны от транспортного сообщения. Бетонный мост был размыт ночью, в результате чего произошло обрушение. Спасатели организовали переправу местных жителей на лодке, одновременно начались работы по демонтажу разрушенной конструкции и прокладке временной переправы.