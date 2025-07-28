В Саратове считавшиеся пропавшими без вести вышли на связь

Те, кто считался пропавшим после инцидента в жилом доме в Саратове, дали о себе знать. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу правительства Саратовской области.
«Поисково-спасательные работы были завершены. Специалисты разобрали и осмотрели конструкции. Граждане, которые числились пропавшими, вышли на связь. В момент трагедии они не находились в доме», — пишут аналитики издания.
Напомним, губернатор региона Роман Бусаргин до этого рассказал, что поисково-спасательные работы завершены официально. Чиновник отметил, что разрушения были с десятого по седьмой этаж в многоквартирном доме. Из-за сложности обвала конструкции пришлось привлекать к разбору завалов альпинистов.
Сейчас город скорбит из-за случившегося. Спасатели до последнего разбирали завалы в надежде найти выживших. 25 июля 2025 года в Саратове случилось страшное событие, которое потрясло весь город. В результате взрыва в десятиэтажном жилом доме на улице Блинова погибли люди, были разрушены десятки квартир, многие остались без крыши над головой.
По официальной версии, инцидент произошел из-за взрыва бытового газа. При этом коммунальные службы сообщили, что дом не являлся аварийным. Кроме того, нельзя сказать, что газовое оборудование было изношено.
Очевидцы утверждают, что был слышен сильный хлопок. Звук был такой силы, что стены в соседнем доме содрогнулись. Потом часть подъезда, где случился взрыв, сложилась вместе с людьми.
Без чудесных спасений тоже не обошлось. Женщина, квартира которой находилась в пострадавшим подъезде, рассказала, что за десять минут до взрыва, у нее раздался телефонный звонок. Ей позвонили дети и попросили сходить в магазин. Когда она затаривала продуктовую корзину, произошел взрыв. Она говорит, что в момент инцидента дома никого не было, но от квартиры мало что осталось. Перегородка полностью выбита, мебель разрушена, стены посечены осколками. Если бы она в тот момент находилась дома, то ей вряд ли бы удалось выжить.
Позже стало известно, что мужчина в момент взрыва спас ребенка во дворе. Чудесное спасение попало на камеру видеонаблюдения.
Ранее KP.RU сообщил, что опубликован полный список погибших и пострадавших при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Саратове. Отмечается, что число погибших выросло до семи человек, самому младшему было всего четыре года. Нужно отметить, что губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что всем пострадавшим от взрыва бытового газа будет выплачена компенсация.