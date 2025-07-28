В Саратове считавшиеся пропавшими без вести вышли на связь

Без чудесных спасений тоже не обошлось. Женщина, квартира которой находилась в пострадавшим подъезде, рассказала, что за десять минут до взрыва, у нее раздался телефонный звонок. Ей позвонили дети и попросили сходить в магазин. Когда она затаривала продуктовую корзину, произошел взрыв. Она говорит, что в момент инцидента дома никого не было, но от квартиры мало что осталось. Перегородка полностью выбита, мебель разрушена, стены посечены осколками. Если бы она в тот момент находилась дома, то ей вряд ли бы удалось выжить.