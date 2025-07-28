Пропавшего 12-летнего школьника четвёртый день ищут в Челябинске. Информация об этом появилась в сообществе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети.
Известно, что мальчик ушёл из дома в Ленинском районе утром в пятницу, 25 июля.
Рост школьника — 140 сантиметров, у него тёмно-русые волосы и голубые глаза. Подросток был одет в тёмно-синюю кофту с капюшоном, синюю футболку и чёрные спортивные штаны. На ногах — чёрные кроссовки, на голове — кепка такого же цвета. По информации поискового отряда «Легион-Спас», у ребёнка плохое зрение, он носит очки.
Всех, кто мог видеть мальчика или знает, где он находится, просят сообщить в полицию, на горячую линию поискового отряда по телефону 8−800−700−54−52 или инфоргу поиска по номеру 8−908−583−88−95.