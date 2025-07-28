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Силы ПВО сбили семь украинских беспилотников над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили семь украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в понедельник, 28 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили семь украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в понедельник, 28 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

По данным ведомства, четыре дрона уничтожили над Ростовской областью и по одному — над территориями Орловской, Калужской и Брянской областей.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает Telegram-канал Минобороны.

Ранее три человека пострадали в результате атаки украинской армии на Ростовскую область. Все пострадавшие находятся в больнице — один из них в тяжелом состоянии.

До этого Вооруженные силы Украины также ударили по многоквартирному дому в центре Донецка. Прилеты ракет зафиксировали и на территории местного травматологического центра.

В селе Смородино Грайворонского округа Белгородской области украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на частный жилой дом. В результате атаки погибла местная жительница.