В Госдуме возмутились провокациями против россиян на ЧМ по фехтованию в Грузии

«Надеюсь, будет реакция Международной федерации фехтования, поскольку она тоже является определенным гарантом», — заявил Свищев в интервью РИА Новости. Депутат отметил, что акция у Олимпийского дворца и гостиницы, где протестующие сожгли российский флаг рядом с местом проживания российских спортсменов, является «возмутительной провокацией антироссийских сил в Грузии», к которой, по его словам, могли быть причастны также граждане Украины и других стран. Свищев подчеркнул, что этот инцидент не имеет отношения к спорту.