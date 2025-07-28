Силы ПВО за ночь сбили 7 БПЛА над регионами России

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram, что атака дронов была отражена в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Красносулинском районах. В результате произошел пожар возле хутора Васецкий, возгорание уже потушили. Информации о пострадавших нет. Власти других регионов ночные атаки пока не комментировали.
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