Пожар вблизи хутора начался в Ростовской области после атаки ВСУ

В Ростовской области произошел пожар после атаки ВСУ. Об этом утром 28 июля в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Из-за атаки начался пожар возле хутора Васецкий Красносулинского района. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили его, — уточнил Юрий Слюсарь.
Беспилотники ликвидировали в Красносулинском районе, а также в Каменске-Шахтинском и Новошахтинске.
Напомним, на прошедших выходных во время атаки БПЛА погибли двое мужчин, еще одна женщина получила осколочное ранение в ногу.
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