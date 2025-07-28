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Пожар вблизи хутора начался в Ростовской области после атаки ВСУ

Около одного из хуторов Ростовской области потушили пожар, вспыхнувший из-за БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области произошел пожар после атаки ВСУ. Об этом утром 28 июля в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— Из-за атаки начался пожар возле хутора Васецкий Красносулинского района. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили его, — уточнил Юрий Слюсарь.

Беспилотники ликвидировали в Красносулинском районе, а также в Каменске-Шахтинском и Новошахтинске.

Напомним, на прошедших выходных во время атаки БПЛА погибли двое мужчин, еще одна женщина получила осколочное ранение в ногу.

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