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В Красноярске 4-летний мальчик гулял поздно вечером один, пока его мать спала

В Красноярске сотрудники полиции доставили 4-летнего мальчика, который был найден гуляющим во дворе на улице Взлетной без присмотра взрослых.

В Красноярске сотрудники полиции доставили 4-летнего мальчика, который был найден гуляющим во дворе на улице Взлетной без присмотра взрослых.

Местные жители заметили ребенка и сообщили о его одиночестве, утверждая, что он находился на улице не менее полутора часов. А время было позднее.

По прибытию на место происшествия полицейские опросили соседей, которые подтвердили, что ранее не видели этого мальчика в районе. Позже, только после полуночи, в дежурную часть обратилась его мать с заявлением о пропаже сына. Выяснилось, что она отправила ребенка гулять одного, а сама уснула.

В отношении женщины инспекторы по делам несовершеннолетних составили протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. В настоящее время сотрудники полиции продолжают расследование обстоятельств инцидента. Известно, что семья недавно переехала в Красноярск из Норильска и временно проживает в съемной квартире.

Ранее рассказывали, что норильские полицейские спасли подростка, застрявшего в заброшенном здании.