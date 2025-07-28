В Красноярске 4-летний мальчик гулял поздно вечером один, пока его мать спала

По прибытию на место происшествия полицейские опросили соседей, которые подтвердили, что ранее не видели этого мальчика в районе. Позже, только после полуночи, в дежурную часть обратилась его мать с заявлением о пропаже сына. Выяснилось, что она отправила ребенка гулять одного, а сама уснула.