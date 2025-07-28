В Красноярске 4-летний мальчик гулял поздно вечером один, пока его мать спала

В Красноярске сотрудники полиции доставили 4-летнего мальчика, который был найден гуляющим во дворе на улице Взлетной без присмотра взрослых.
Местные жители заметили ребенка и сообщили о его одиночестве, утверждая, что он находился на улице не менее полутора часов. А время было позднее.
По прибытию на место происшествия полицейские опросили соседей, которые подтвердили, что ранее не видели этого мальчика в районе. Позже, только после полуночи, в дежурную часть обратилась его мать с заявлением о пропаже сына. Выяснилось, что она отправила ребенка гулять одного, а сама уснула.
В отношении женщины инспекторы по делам несовершеннолетних составили протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. В настоящее время сотрудники полиции продолжают расследование обстоятельств инцидента. Известно, что семья недавно переехала в Красноярск из Норильска и временно проживает в съемной квартире.
Ранее рассказывали, что норильские полицейские спасли подростка, застрявшего в заброшенном здании.