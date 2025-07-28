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Семь украинских беспилотников уничтожено за ночь над четырьмя областями России

В ночь на 28 июля 2025 года российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Источник: Life.ru

Четыре БПЛА сбили над территорией Ростовской области и по одному над территориями Орловской, Калужской и Брянской областей.

А за прошедшие сутки российские системы противовоздушной обороны сбили 72 украинских беспилотных летательных аппарата над рядом регионов страны и акваторией Азовского моря. Основная часть дронов была уничтожена над Ленинградской областью. Также беспилотники были сбиты над Брянской, Калужской, Новгородской, Курской, Нижегородской, Белгородской и Смоленской областями.

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