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На острове Хоккайдо в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3

Очаг подземных толчков на побережье Хоккайдо залегал на глубине 50 км.

Источник: Аргументы и факты

Подземные толчки магнитудой 5,3 зафиксированы на восточном побережье японского острова Хоккайдо, сообщило на своём сайте Главное метеорологическое управление Японии.

Отмечается, что максимальная сила землетрясения достигала четырех баллов по семибалльной шкале, используемой в стране. Очаг подземных толчков залегал на глубине 50 км.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, 26 июля произошло землетрясение в Камчатском крае. Его эпицентр находился в 171 км от столицы региона. Очаг землетрясения залегал на глубине 77,1 км.