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Самарец заплатил 240 тысяч за 3 косуль: приставы взыскали за незаконную охоту

Судебные приставы из Советского района Самары взыскали с местного жителя 240 тысяч рублей за незаконную охоту.

Судебные приставы из Советского района Самары взыскали с местного жителя 240 тысяч рублей за незаконную охоту.

Мужчина без лицензии пошёл в лес с ружьём и отстрелял трёх косуль.

За это суд обязал его компенсировать ущерб, нанесённый природе.

Против нарушителя завели исполнительное производство.

Приставы проверили его счета, наложили арест на деньги в банках. Под давлением мер должник полностью выплатил сумму.

Долг погашен, дело закрыто.

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