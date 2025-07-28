Самарец заплатил 240 тысяч за 3 косуль: приставы взыскали за незаконную охоту

Судебные приставы из Советского района Самары взыскали с местного жителя 240 тысяч рублей за незаконную охоту.
Мужчина без лицензии пошёл в лес с ружьём и отстрелял трёх косуль.
За это суд обязал его компенсировать ущерб, нанесённый природе.
Против нарушителя завели исполнительное производство.
Приставы проверили его счета, наложили арест на деньги в банках. Под давлением мер должник полностью выплатил сумму.
Долг погашен, дело закрыто.
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