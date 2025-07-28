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14 техногенных и ландшафтных пожаров потушили в Ростовской области за сутки

Больше десятка пожаров потушили на Дону, спасен один человек.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за прошедшие сутки потушили 14 пожаров. Статистику происшествий публикует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Всего ликвидировали шесть техногенных пожаров и восемь возгораний сухой растительности. Во время одного из техногенных пожаров спасли человека. Также ликвидировали последствия двух ДТП.

В общей сложности на местах происшествий от МЧС задействовали 184 специалиста и 46 единиц техники. Жителей Дона просят не разводить костры, не следует выжигать траву. Нужно быть осторожными с огнем.

Также спасатели опубликовали прогноз погоды на сегодня, 28 июля. День должен пройти с переменной облачностью, но преимущественно без осадков. Ветер ожидается северо-восточный и восточный 7−12 м/с. Дневная температура воздуха составит +30−35 градусов. Сохранится пожароопасность 4 и 5 классов.

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