14 техногенных и ландшафтных пожаров потушили в Ростовской области за сутки

В Ростовской области за прошедшие сутки потушили 14 пожаров. Статистику происшествий публикует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Всего ликвидировали шесть техногенных пожаров и восемь возгораний сухой растительности. Во время одного из техногенных пожаров спасли человека. Также ликвидировали последствия двух ДТП.
В общей сложности на местах происшествий от МЧС задействовали 184 специалиста и 46 единиц техники. Жителей Дона просят не разводить костры, не следует выжигать траву. Нужно быть осторожными с огнем.
Также спасатели опубликовали прогноз погоды на сегодня, 28 июля. День должен пройти с переменной облачностью, но преимущественно без осадков. Ветер ожидается северо-восточный и восточный 7−12 м/с. Дневная температура воздуха составит +30−35 градусов. Сохранится пожароопасность 4 и 5 классов.
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