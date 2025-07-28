В Хабаровском крае из-за дождя разрушился объездной мост через реку Аксян

В субботу, 26 июля, указанный участок закрывали для автобусов и грузовиков в связи с ликвидацией последствий циклона, обрушившегося в данном районе в ночное время. К вечеру того же дня на дороге смонтировали водопропускные трубы и сняли ограничения на проезд.