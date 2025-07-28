В Хабаровском крае из-за дождя разрушился объездной мост через реку Аксян между селом Селихино и городом Николаевск-на-Амуре. Об этом сообщило министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.
На участке региональной дороги (село Селихино — город Николаевск-на-Амуре) с 60-го по 105-й километр ввели временные ограничения для движения всех видов транспорта. Мера начала действовать с 07:15 по местному времени.
В субботу, 26 июля, указанный участок закрывали для автобусов и грузовиков в связи с ликвидацией последствий циклона, обрушившегося в данном районе в ночное время. К вечеру того же дня на дороге смонтировали водопропускные трубы и сняли ограничения на проезд.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске из-за шквалистого ветра упало более 130 деревьев. Пострадали автомобили, оборудование газовой службы и различные строительные конструкции.