В Иркутске нетрезвый водитель «адской колесницы» устроил убойный заезд

Во дворе жилищного комплекса «Союз» в Иркутске неизвестный мужчина на автомобиле разбил семь чужих машин. Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.
«Жители “Союза” говорят, что этого горе-водилу видели впервые. Он стартанул в аллее, финишировал возле дома 14/3. Кто успел, тот отогнал авто. Кому-то не повезло — их ласточки серьезно покоцаны», — говорится в сообщении.
По данным источника, горожане все же остановили «адскую колесницу». И забрали у него ключи от автомобиля. Вероятно, водитель был нетрезв.