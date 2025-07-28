В Иркутске нетрезвый водитель «адской колесницы» устроил убойный заезд

«Жители “Союза” говорят, что этого горе-водилу видели впервые. Он стартанул в аллее, финишировал возле дома 14/3. Кто успел, тот отогнал авто. Кому-то не повезло — их ласточки серьезно покоцаны», — говорится в сообщении.