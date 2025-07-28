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В Иркутске нетрезвый водитель «адской колесницы» устроил убойный заезд

Во дворе жилищного комплекса «Союз» в Иркутске неизвестный мужчина на автомобиле разбил семь чужих машин.

Во дворе жилищного комплекса «Союз» в Иркутске неизвестный мужчина на автомобиле разбил семь чужих машин. Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.

«Жители “Союза” говорят, что этого горе-водилу видели впервые. Он стартанул в аллее, финишировал возле дома 14/3. Кто успел, тот отогнал авто. Кому-то не повезло — их ласточки серьезно покоцаны», — говорится в сообщении.

По данным источника, горожане все же остановили «адскую колесницу». И забрали у него ключи от автомобиля. Вероятно, водитель был нетрезв.