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В Киренском районе 38-летний водитель погиб в ДТП

Мужчина съехал с дороги, а автомобиль перевернулся.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Возле села Алымовка Киренского района, вечером 27 июля произошла авария, в которой погиб 38-летний мужчина. Как рассказали КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, водитель «КАМАЗа» не справился с управлением.

— Мужчина съехал с проезжей части дороги, а затем его транспортное средство перевернулось. Из-за полученных травмы водитель умер на месте, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

По случаю смертельного инцидента полицейские проводят проверку.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на дорогах областного центра и района за неделю 19 человек получили травмы из-за ДТП. Среди них есть двое несовершеннолетних. Всего произошло 11 аварий.