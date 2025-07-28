В Киренском районе 38-летний водитель погиб в ДТП

Возле села Алымовка Киренского района, вечером 27 июля произошла авария, в которой погиб 38-летний мужчина. Как рассказали КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, водитель «КАМАЗа» не справился с управлением.
— Мужчина съехал с проезжей части дороги, а затем его транспортное средство перевернулось. Из-за полученных травмы водитель умер на месте, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
По случаю смертельного инцидента полицейские проводят проверку.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на дорогах областного центра и района за неделю 19 человек получили травмы из-за ДТП. Среди них есть двое несовершеннолетних. Всего произошло 11 аварий.