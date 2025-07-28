Сотрудник автомойки задержан за пьяную езду на угнанной машине в Москве: видео

В Москве правоохранительные органы задержали работника автомойки, который в состоянии алкогольного опьянения разъезжал по городу на угнанном иномарке. Как выяснилось, злоумышленник воспользовался служебным положением и похитил автомобиль с места работы.
Прибывшие на место сотрудники полиции провели освидетельствование с помощью алкотестера, которое подтвердило факт опьянения задержанного. Сам мужчина объяснил свои действия желанием просто покататься.
Угнанный автомобиль изъят и в ближайшее время будет возвращён законному владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.