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Сотрудник автомойки задержан за пьяную езду на угнанной машине в Москве: видео

В Москве правоохранительные органы задержали работника автомойки, который в состоянии алкогольного опьянения разъезжал по городу на угнанном иномарке.

В Москве правоохранительные органы задержали работника автомойки, который в состоянии алкогольного опьянения разъезжал по городу на угнанном иномарке. Как выяснилось, злоумышленник воспользовался служебным положением и похитил автомобиль с места работы.

Прибывшие на место сотрудники полиции провели освидетельствование с помощью алкотестера, которое подтвердило факт опьянения задержанного. Сам мужчина объяснил свои действия желанием просто покататься.

Угнанный автомобиль изъят и в ближайшее время будет возвращён законному владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.