Пьяный мойщик машин угнал «Мерседес» клиента

Пьяный водитель, управлявший чужой автомашиной, задержан сотрудниками полиции на юго-западе Москвы.
Как стало известно «МК», 30-летний гражданин, временно проживающий в столице, работал на автомойке. Ночью в пьяном виде он решил покататься на оставленном клиентом автомобиле Mercedes-Benz. На улице Академка Волгина его задержали сотрудники ДПС. По информации официального представителя МВД Ирины Волк, возбуждено уголовное дело, фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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