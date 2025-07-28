Пьяный мойщик машин угнал «Мерседес» клиента

Как стало известно «МК», 30-летний гражданин, временно проживающий в столице, работал на автомойке. Ночью в пьяном виде он решил покататься на оставленном клиентом автомобиле Mercedes-Benz. На улице Академка Волгина его задержали сотрудники ДПС. По информации официального представителя МВД Ирины Волк, возбуждено уголовное дело, фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.