Житель Балтачевского района получил 6 лет колонии за смертельную драку

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, в декабре 2024 года между подсудимым и сожителем его сестры произошел конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина несколько раз ударил оппонента по лицу и толкнул его с лестничной клетки. Пострадавший ударился головой о батарею отопления и спустя несколько дней скончался в больнице.