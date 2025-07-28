Житель Балтачевского района получил 6 лет колонии за смертельную драку

Балтачевский межрайонный суд вынес приговор местному жителю по делу о смертельной драке. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, что привело к гибели потерпевшего по неосторожности.
Как сообщили в прокуратуре Башкирии, в декабре 2024 года между подсудимым и сожителем его сестры произошел конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина несколько раз ударил оппонента по лицу и толкнул его с лестничной клетки. Пострадавший ударился головой о батарею отопления и спустя несколько дней скончался в больнице.
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.