В лесах Иркутской области за выходные потушили четыре пожара

В Иркутской области неспокойно с 25 по 27 июля спасатели потушили четыре лесных пожара, охвативших 870 гектаров. Огонь бушевал в Усть-Кутском, Усть-Удинском, Иркутском и Катангском районах. Об этом КП-Иркутск стало известно от регионального правительства.