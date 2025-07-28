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В лесах Иркутской области за выходные потушили четыре пожара

За три дня в регионе горело 870 гектаров земли.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области неспокойно с 25 по 27 июля спасатели потушили четыре лесных пожара, охвативших 870 гектаров. Огонь бушевал в Усть-Кутском, Усть-Удинском, Иркутском и Катангском районах. Об этом КП-Иркутск стало известно от регионального правительства.

— В борьбе с огнем приняли участие 78 человек, 15 единиц техники и три вертолета Ми-8. С воздуха ситуацию контролировали самолеты Ан-2 и легкомоторная авиация, — уточнили в пресс-службе правительства Иркутской области.

К утру 28 июля в Тайшетском районе зафиксировали два пожара на площади три гектара. На месте работают 20 сотрудников лесопожарных формирований и техника. В Приангарье продолжает действовать ограничение на посещение лесов из-за высокой пожарной опасности.