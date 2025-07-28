В Самарской области пенсионерка отдала мошеннику 450 тысяч рублей

В Самарской области 86-летняя женщина лишилась 450 тысяч рублей, поверив звонившему, который представился сотрудником налоговой службы.
Мошенник убедил пенсионерку, что её сбережения — «незадекларированные» — и могут быть изъяты. Он пообещал помочь избежать ответственности и предложил передать деньги курьеру для срочной «декларации».
Женщина отдала все накопления неизвестному, пришедшему к ней домой. Позже она поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Ранее в Шигонском районе полицейские задержали 50-летнюю женщину, подозреваемую в краже 11 тысяч рублей у 75-летнего местного жителя.
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