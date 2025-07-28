В селе Нижние Киги произошел смертельный пожар

В селе Нижние Киги Кигинского района Башкирии произошел пожар в бревенчатом жилом доме. На место происшествия, как сообщает пресс-служба МЧС республики, была направлена добровольная пожарная команда, а также сотрудники ведомства.
Огнеборцы полностью ликвидировали возгорание, однако при разборе завалов в зале на диване было обнаружено тело 63-летнего мужчины. Причины пожара устанавливаются дознавателем МЧС, на месте работает следственно-оперативная группа.
По данным экстренной службы, за прошедшие выходные в регионе не зарегистрировано происшествий на водных объектах. Огнеборцы ликвидировали 39 пожаров, а для устранения последствий ДТП привлекались 12 раз.
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