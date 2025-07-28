Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве сработала воздушная тревога и через 1 минуту охватила всю Украину

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины утром 28 июля. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Источник: Life.ru

В 7:51 (совпадает с мск) сирены взвыли в Киеве, Ровненской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой, Николаевской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской, Винницкой, Черниговской, Харьковской, Одесской областях. Через минуту тревога охватила уже и все остальные регионы Незалежной.

Ранее российские военные нанесли удар по командирам украинских подразделений беспилотников прямо время совещания. Один из участников встречи, командир элитной украинского спецбатальона «Птицы Мадьяра» («Птахи Мадьяра») Роберт Бровди с позывным Мадьяр, вышел на связь и сообщил об атаке в соцсети.