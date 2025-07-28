В Киеве сработала воздушная тревога и через 1 минуту охватила всю Украину

Ранее российские военные нанесли удар по командирам украинских подразделений беспилотников прямо время совещания. Один из участников встречи, командир элитной украинского спецбатальона «Птицы Мадьяра» («Птахи Мадьяра») Роберт Бровди с позывным Мадьяр, вышел на связь и сообщил об атаке в соцсети.