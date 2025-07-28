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Бастрыкин запросил доклад по делу о пожаре с четырьмя погибшими на Урале

Страшный пожар, в котором погибли трое детей, случился в ночь на 26 июля в садовом товариществе под Екатеринбургом.

Председатель СК России Александр Бастркин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после пожара в садовом товариществе в поселке Горный Щит под Екатеринбургом, где погибли четверо человек, включая троих детей. По факту трагического происшествия следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Напомним, пожар, унесший жизни женщины и троих детей случился в ночь на 26 июля. В результате происшествия пострадали еще четверо человек.

Доложить о ходе расследования Бастрыкину должен руководитель свердловского СУ СКР Борис Францишко.