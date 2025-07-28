Мошенники притворяются верующими, чтобы обмануть пенсионеров

В России участились случаи, когда аферисты, выдавая себя за глубоко религиозных людей, обманывают пожилых граждан. По данным председателя движения «Россия Православная» Михаила Иванова, злоумышленники специально выбирают одиноких пенсионеров, используют в разговорах религиозную тематику для завоевания доверия, а затем пытаются завладеть их сбережениями и недвижимостью.
Недавно был зафиксирован случай, когда мошенник, представившись верующим человеком, почти женился на пенсионерке, прописался в её квартире и пытался снять деньги с её счетов. Только благодаря бдительности родственников афериста удалось остановить.
Эксперты призывают родственников пожилых людей быть особенно внимательными, если их престарелые родные внезапно заводят романтические отношения с новыми знакомыми, которые настаивают на браке. Рекомендуется тщательно проверять таких людей, контролировать финансовые операции пенсионеров и при малейших подозрениях обращаться в полицию.
Чтобы защитить пожилых людей от подобных схем, предлагается создать специальные горячие линии для консультаций и усилить просветительскую работу среди пенсионеров о современных методах обмана.