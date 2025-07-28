Мошенники притворяются верующими, чтобы обмануть пенсионеров

В России участились случаи, когда аферисты, выдавая себя за глубоко религиозных людей, обманывают пожилых граждан. По данным председателя движения «Россия Православная» Михаила Иванова, злоумышленники специально выбирают одиноких пенсионеров, используют в разговорах религиозную тематику для завоевания доверия, а затем пытаются завладеть их сбережениями и недвижимостью.