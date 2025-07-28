Как проезжать подтопленные участки дорог, рассказали в МВД

Проезжая открытые продуваемые участки местности нужно крепко держать руль двумя руками и быть готовыми к внезапным порывам бокового ветра. Следует также учитывать, что сильный ветер может выносить на проезжую часть сорванные рекламные щиты, дорожные блоки и знаки, а также фрагменты деревьев.