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Как проезжать подтопленные участки дорог, рассказали в МВД

Во многих районах Беларуси в понедельник ожидаются грозы и сильные ливни, а также шквалистый ветре порывами до 15−20 м/с.

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Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси дало рекомендации водителям, как вести себя на дорогах при движении во время обильных осадков и на подтопленных участках дорог.

Белгидромет объявил на понедельник оранжевый уровень опасности, так как во многих районах страны ожидаются грозы и сильные ливни, днем местами шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с.

В МВД отмечают, что при движении во время обильных осадков нужно опасаться потери контроля над автомобилем. Для этого следует заблаговременно снижать скорость, избегать резких маневров.

«Все находящиеся в транспортном средстве должны быть пристегнуты ремнями безопасности, дети до 12 лет перевозиться в специальных удерживающих устройствах», — напоминают в ведомстве.

При ухудшении видимости необходимо включить ближний свет фар, а если из-за непогоды сложно продолжать движение, лучше остановиться за пределами проезжей части и обязательно включить «аварийку».

«На легковом авто не пытайтесь преодолеть подтопленные участки дороги, это чревато выходом двигателя из строя. При стремительном затоплении низинных мест и подземных паркингов в условиях невозможности эвакуации автомобиля покиньте его и спасайтесь сами», — говорится в сообщении МВД.

В ветреную погоду и грозу не следует парковать автомобиль под деревьями, а также около конструкций с высокой парусностью и слабо закрепленных.

Проезжая открытые продуваемые участки местности нужно крепко держать руль двумя руками и быть готовыми к внезапным порывам бокового ветра. Следует также учитывать, что сильный ветер может выносить на проезжую часть сорванные рекламные щиты, дорожные блоки и знаки, а также фрагменты деревьев.

Пешеходам в МВД не рекомендуют прятаться от грозы под одиноко стоящими деревьями и конструкциями на открытой местности. Также нужно держаться подальше от линий электропередачи.

«Сотрудники милиции ориентированы на оказание всесторонней помощи участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию», — подчеркнули в профильном ведомстве.