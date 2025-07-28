На омской трассе с дурной репутацией погиб велосипедист

Список жертв ДТП на трассе Челябинск — Новосибирск в границах Омской области продолжает расширяться. Так, вечером воскресенья, 27 июля 2025 года, в черте города Омска зафиксировано происшествие с участием легкового авто и велосипеда.
По данным правоохранительных органов, имел место наезд автомобиля на выезжавшего со второстепенной дороги велосипедиста.
«Предварительно установлено, что водитель автомобиля “Ниссан Блюберд”, женщина 2000 года рождения, двигаясь по автодороге “Челябинск-Омск-Новосибирск” со стороны улицы Машиностроительной в направлении улицы Воровского, допустила наезд на велосипедиста, который выехал со второстепенной дороги», — поясняются некоторые детали случившегося в официальной публикации.
В полиции заявляют, что от удара велосипедиста отбросило на другой автомобиль.
По имеющимся сведениям, в ДТП оборвалась жизнь 53-летнего омича, он скончался до приезда медиков.
Напомним, с наступлением июля 2025 года неоднократно сообщалось о ДТП с серьезными последствиями на упомянутой трассе, что позволяет говорить о формировании у нее дурной репутации. В том числе 18 июля 2025 года при столкновении ВАЗ-2114 с большегрузом в границах Москаленского района погиб 45-летний автомобилист.