На омской трассе с дурной репутацией погиб велосипедист

Напомним, с наступлением июля 2025 года неоднократно сообщалось о ДТП с серьезными последствиями на упомянутой трассе, что позволяет говорить о формировании у нее дурной репутации. В том числе 18 июля 2025 года при столкновении ВАЗ-2114 с большегрузом в границах Москаленского района погиб 45-летний автомобилист.