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На омской трассе с дурной репутацией погиб велосипедист

Омский участок трассы Челябинск — Новосибирск забрал еще одну жизнь.

Источник: РИА "Новости"

Список жертв ДТП на трассе Челябинск — Новосибирск в границах Омской области продолжает расширяться. Так, вечером воскресенья, 27 июля 2025 года, в черте города Омска зафиксировано происшествие с участием легкового авто и велосипеда.

По данным правоохранительных органов, имел место наезд автомобиля на выезжавшего со второстепенной дороги велосипедиста.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля “Ниссан Блюберд”, женщина 2000 года рождения, двигаясь по автодороге “Челябинск-Омск-Новосибирск” со стороны улицы Машиностроительной в направлении улицы Воровского, допустила наезд на велосипедиста, который выехал со второстепенной дороги», — поясняются некоторые детали случившегося в официальной публикации.

В полиции заявляют, что от удара велосипедиста отбросило на другой автомобиль.

По имеющимся сведениям, в ДТП оборвалась жизнь 53-летнего омича, он скончался до приезда медиков.

Напомним, с наступлением июля 2025 года неоднократно сообщалось о ДТП с серьезными последствиями на упомянутой трассе, что позволяет говорить о формировании у нее дурной репутации. В том числе 18 июля 2025 года при столкновении ВАЗ-2114 с большегрузом в границах Москаленского района погиб 45-летний автомобилист.