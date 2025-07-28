Под Самарой в посёлке Яицкое на пожаре погиб мужчина

Случивший ранним утром, в воскресенье, 27 июля пожар в Волжском районе унес человеческую жизнь.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области, в посёлке Яицкое, на улице Каширской, 21, загорелись три самовольных строения.
Пожарные были вызваны в 06:04. На тушение направили 28 огнеборцев. Пожар на площади 250 квадратных метров удалось потушить в 08:41.
К сожалению, во время пожара погиб 45-летний мужчина.
Причина пожара устанавливается.
Еще один пожар произошёл в этот день в Самаре, на улице Некрасовской, 59. Здесь, примерно в 17:22, загорелись надворные постройки. 26 огнеборцев потушили пожар на площади 50 квадратных метров в 18:06. О пострадавших ничего не сообщается.