Под Самарой в посёлке Яицкое на пожаре погиб мужчина

Еще один пожар произошёл в этот день в Самаре, на улице Некрасовской, 59. Здесь, примерно в 17:22, загорелись надворные постройки. 26 огнеборцев потушили пожар на площади 50 квадратных метров в 18:06. О пострадавших ничего не сообщается.