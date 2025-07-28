Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Самарой в посёлке Яицкое на пожаре погиб мужчина

Огнем было охвачено 250 квадратных метров.

Случивший ранним утром, в воскресенье, 27 июля пожар в Волжском районе унес человеческую жизнь.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области, в посёлке Яицкое, на улице Каширской, 21, загорелись три самовольных строения.

Пожарные были вызваны в 06:04. На тушение направили 28 огнеборцев. Пожар на площади 250 квадратных метров удалось потушить в 08:41.

К сожалению, во время пожара погиб 45-летний мужчина.

Причина пожара устанавливается.

Еще один пожар произошёл в этот день в Самаре, на улице Некрасовской, 59. Здесь, примерно в 17:22, загорелись надворные постройки. 26 огнеборцев потушили пожар на площади 50 квадратных метров в 18:06. О пострадавших ничего не сообщается.